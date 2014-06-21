«نادى الأسير»: اعتقال 426 فلسطينيا منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة بالضفة الغربية

وصل عدد المواطنين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال ل426 مواطنا، بعدما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 37 مواطنا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له حصلت وكالة أنباء ONA على نسخة منه، أن عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال من محافظة الخليل بلغ 143 معتقلا، بينما وصل عدد معتقلي محافظة نابلس 79 معتقلا، وبيت لحم 50 معتقلا، ورام الله 48 معتقلا، جنين 42 معتقلا، طولكرم 18 معتقلا، فيما كانت حصيلة الاعتقالات في قلقيلية 13 معتقلا، والقدس 18 معتقلا، و بلغ عدد المعتقلين في محافظتي طوباس 7، وسلفيت 7، وأريحا معتقل واحد. ولفت النادي إلى أن حملة الاعتقالات تتركز في الخليل، نابلس، بيت لحم.

يذكر أن قوات الاحتلال، قد بدأت حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية، ردا على اختفاء 3 مستوطنين إسرائيليين.