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الأحد.. إجراء «تجربة طوارئ» بمطار برج العرب

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الأحد.. إجراء «تجربة طوارئ» بمطار برج العرب الأحد.. إجراء «تجربة طوارئ» بمطار برج العرب

مطار برج العرب

يشهد الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، صباح غد الأحد، تنفيذ تجربة طوارئ كبرى بمطار برج العرب الدولي، يتضمن سيناريو التجربة اشتعال الجناح الأيسر لإحدى الطائرات بعد اصطدامها بساتر ترابي أثناء مرورها علي الممر في اتجاهها إلي قرية البضائع، علي الفور تعلن حالة الطوارئ بين جميع الأجهزة العاملة في المطار للسيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طاقم الطائرة .

يأتى تنفيذ تجربة الطوارئ بمطار برج العرب الدولي، فى إطار تعليمات وتوصيات منظمة الطيران العالمي “الإيكاو” وسلطة الطيران المدنى المصرية.

الجدير بالذكر أن التجربة يحضر تنفيذها محافظ الأسكندرية اللواء طارق المهدي ومدير أمن الأسكندرية اللواء أمين عز الدين وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وقياداتها.

 

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