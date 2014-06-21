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“الداخلية” توافق على إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة بدون جمهور

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“الداخلية” توافق على إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة بدون جمهور “الداخلية” توافق على إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة بدون جمهور

محمد-إبراهيم-وزير-الداخلية

وافق وزير الداخلية، محمد إبراهيم، اليوم السبت، على استضافة القاهرة الدولي لمباراة الأهلي والزمالك، في افتتاح الدورة الرباعية للدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة يوم 28 يونيو الجاري، بدون جمهور، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وقام وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، بإبلاغ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بموافقة وزارة الداخلية على إقامة المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك ليتسنى لهما اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقامة المباراة.

جدير بالذكر، أن مباراة الأهلى والزمالك ستجرى بين توقيت مباراتين ببطولة كأس العالم، الأولى في السادسة مساء، ومن المتوقع أن تكون البرازيل أحد طرفيها، ومن المرجح أن تجمع المباراة الثانية بين منتخب كولومبيا وثاني المجموعة الرابعة، سواء إيطاليا أو منتخب الأوروجواي.

أ ش أ

 

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