بريطاني يفاجأ بظهور إبنه بين مقاتلي “داعش” في مقطع فيديو يدعو لـ”الجهاد”

أعرب بريطاني، مقيم في مدينة كارديف، عن دهشته، وذلك عقب مشاهدته ابنه البالغ العشرين من عمره في شريط فيديو منسوب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بث أمس الجمعة على الإنترنت.

ويدعو شريط الفيديو الذي يحمل عنوان “لا حياة من دون جهاد”، طوال ثلاث عشرة دقيقة، إلى السفر إلى سوريا والعراق “تلبية لدعوة الجهاد في سبيل الله”.

وفي حين تعذر التحقق من صحة الفيديو، أعلن بعض الخبراء أن الشريط المذكور الذي تسعى السلطات البريطانية إلى منعه، وضع على مواقع متصلة بتنظيم داعش.

ويظهر مقطع الفيديو المنشور علي صفحات الإنترنت، ستة مقاتلين في هذا الشريط الدعائي والتجنيدي، ويقول ثلاثة منهم إنهم من الجنسية البريطانية، ومنهم ناصر مثنى الذي يظهر باسم أبو مثنى اليمني، وهو يعتمر عمامة بيضاء. ويقول إنه يستعد للذهاب من أجل القتال في العراق.

أما في التفاصيل، فقد تعرف إليه والده أحمد الذي يتخوف من أن يعود ابنه “في نعش”.

وقال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “عندما رأيته كدت أبكي”.

ووصف ابنه ناصر مثنى “بالهادئ والذكي والمتعلم”، موضحاً أنه اختفى في نوفمبر حين كان على وشك أن يبدأ دراسة الطب. أما شقيقه الصغير أصيل الذي يبلغ السابع عشرة من عمره، فاختفى أيضاً في فبراير. وتعتقد العائلة أنه ذهب كذلك إلى سوريا.

أ ف ب