جندي كوري جنوبي يقتل ويصيب 10 من زملائه ويلوذ بالفرار

أوردت وسائل إعلام حكومية في كوريا الجنوبية، أن جنديًا كوريًا جنوبيًا لاذ بالفرار، بعد أن قتل خمسة من زملائه وأصاب خمسة أخرين على الحدود مع كوريا الشمالية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم السبت، عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية “إن جنديا بالجيش فر حاملا سلاحه بعد أن أطلق النار على زملائه في وقت سابق من المساء عند نقطة عسكرية في مقاطعة جانغوون شرق سول”.

ولم تظهر أي دلالة على تورط كوريا الشمالية في الحادث، إلا أن التوترات تصاعدت مؤخرا خاصة بعد إجراء الشمال سلسلة من المناورات بالصواريخ والمدفعية وتهديدها جارتها الجنوبية.

ولاتزال شبه الجزيرة الكورية نظريا في حالة حرب بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس باتفاقية سلام . ويتمركز نحو 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية ردعا لأي عدوان من الشمال.

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