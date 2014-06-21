البابا تواضروس يدعو النرويج لمساندة مصر لتحقيق الديمقراطية وتطوير التعليم

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحكومة النرويجية إلى مساندة مصر في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الإصلاحات اللازمة على طريق تحقيق الديمقراطية المنشودة في البلاد ، وطالبها بمساندة الجهود المبذولة لتطوير التعليم في مصر وتحديثه.

أكد “تواضروس” ـ قبيل مغادرته أوسلو في طريقه إلى فنلندا في إطار جولته التي تشمل أيضا النمسا ـ بأنه لمس في النرويج إهتمامًا بالغًا بمصر وبالتطورات التي تشهدها منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، والتي تم إستكمالها بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى الآن.

وأشار إلى أن لقاءاته مع العاهل النرويجي الملك هارالد الخامس ورئيسة الحكومة ارنا سولبرج ووزير الخارجية بورج برانداه عكست حجم معرفتهم بدقائق الأوضاع في مصر بالرغم من بعد المسافة ، موضحا أنه شرح أبعاد الموقف في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ومشاركة جميع طوائف الشعب بما في ذلك الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

وأضاف بابا الأسكندرية أن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كانت ثورة شعبية ولم يقم بها الجيش والشرطة ، ولكنهما وفرا الحماية للشعب لأن هذه هي مسؤولياتهما.

> ونوه بأنه لمس أيضا اهتماما كبيرا بأوضاع المسيحيين في مصر في إطار المقارنة لأوضاع المسيحيين في بلدان منطقة الشرق الأوسط ، حيث أكد خصوصية وضع المسيحيين في مصر الذين يعيشون في تلاحم كامل مع أشقائهم المسلمين منذ ١٤ قرنا.

وأشار الي أنه طالب الجانب النرويجي بالإهتمام بدعم جهود مصر في مجال النهضة التعليمية; لأن إصلاح هذا القطاع الحيوي سيساهم في تحقيق جميع الإصلاحات المنشودة والمرتبطة باحترام حقوق الإنسان وحب الوطن وتمكين المرأة ورعاية الطفل.

ومن جهة أخرى ، قام البابا تواضروس اليوم في كنيسة ترينيتي في أوسلو بإحياء قداس شارك فيه المصريون المقيمون في النرويج وحضره العديد من المصريين المقيمين في السويد مع أبنائهم ، وقام خلاله البابا بترسيم الأب يوسف كاهنا جديدا للكنيسة القبطية في المنطقة الاسكندنافية.

أ ش أ