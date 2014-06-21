6 مرشحين يعلنون خوض انتخابات مجلس الشعب فرديًا بالسويس

وسط حالة من الترقب والتجهيزات الخفية والعلنية ما بين الأحزاب والقوى والحركات السياسية لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بالسويس بدء المرشحين بالإعلان عن أنفسهم أنهم يستعدون رسميًا لخوض الانتخابات فرديًا بعيدًا عن القائمة التي ستضم محافظات اقليم مدن قناة السويس وجنوب وشمال سيناء والشرقية.

حيث أعلن عماد خاطر المحامي والقيادي بحزب المصريين الأحرار عن خوضه لانتخابات مجلس الشعب في الدائرة الأولى “السويس – عتاقة – فيصل” على مقعد الفئات حيث سبق وأن خاض خاطر الانتخابات الماضية على رأس قائمة الكتلة المصرية وحصلت القائمة على 23 ألف صوت.

وأعلن حزب المؤتمر عن خوض رجل الأعمال ممدوح خاطر على مقعد الفئات بالدائرة الأولى وهو وجه جديد فضل المؤتمر الدفع به بعيدًا عن أي وجوه قديمة، وفي نفس الدائرة أعلن حزب التجمع عن الدفع بعضو المكتب السياسي عبد الحميد كمال على مقعد العمال حيث سبق لكمال دخول جولة الإعادة في الانتخابات البرلمان الأخيرة أمام مرشح حزب البناء والتنمية التابع للجماعات الاسلامية وحصل كمال آنذاك على 45 ألف صوت.

وفي الدائرة الثانية “الأربعين – الجناين” أعلن طلعت خليل القيادي بحزب الدستور خوض الانتخابات على مقعد الفئات، حيث سبق لخليل خوض الانتخابات الأخيرة وحصل على قرابة 20 ألف صوت، وأعلن علي أميل واسماعيل شعبان خوض الانتخابات حيث سبق لهما خوض الانتخابات مجلس الشورى على رأس قائمة الوفد وكانو قاب قوسين من النجاح أمام حزب النور وسبق لهم النجاح ودخول المجلس المحلي في دورته الأخيرة قبل ثورة يناير 2011 .