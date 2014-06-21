ميدو: الزمالك شعر بالقلق بعد هدف المحلة

أقر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بأن فريقه اهتز بشكل كبير بعدما تلقت شباكه هدفا من غزل المحلة.

الزمالك تقدم بهدفي أحمد علي ودومينيك دا سيلفا على المحلة في دور الـ16 من كأس مصر.

المحلة خطف هدفا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وبات الزمالك قلقا من حدوث مفاجأة غير سارة.

وقال ميدو بعدما انتهت المباراة بفوز الزمالك: "الفريق شعر بالقلق، اهتز بعض الشيء".

وتابع "بطولات الكأس تشهد العديد من المفاجآت، لهذا كان الجميع قلقا، لكن التركيز كان عاليا، ولهذا اقتنصنا الفوز".

الزمالك تأهل لدور الثمانية من كأس مصر، ويواجه حرس الحدود في المسابقة.