الزمالك يفرض السرية على مباراة القمة

قرر الزمالك فرض سياج من السرية على تدريباته في الأيام المقبلة استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي.

الزمالك والأهلي يقصان شريط الافتتاح في الدورة الرباعية من الدوري الممتاز، والتي تضم أيضا بتروجيت وسموحة.

الفريق الأبيض خاض مباراة أمام غزل المحلة في دور الـ16 من كأس مصر، وبعد الفوز بنتيجة 2-1 بدأ التحضير للقمة.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" منح لاعبي الفريق الأبيض راحة يوم الأحد، على أن تبدأ التدريبات من الاثنين.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل، تحضيرا للقاء يوم السبت.

وخلال فترة التدريبات من يوم الاثنين وحتى السبت، منع الزمالك لاعبيه من التحدث لوسائل الإعلام، بل وتم منع حضور أي منها لمران الفرسان.

وتأتي تلك الخطوة حفاظا على سرية التدريبات بحسب ما أشار الزمالك.

وقرر الزمالك أن يرسل لوسائل الإعلام نشرة يومية تحمل أخبار التدريبات.