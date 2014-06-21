أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد علي للأهلي: استعدت الثقة في الوقت المناسب

Google+ Print
أحمد علي للأهلي: استعدت الثقة في الوقت المناسب أحمد علي للأهلي: استعدت الثقة في الوقت المناسب

يأمل أحمد علي مهاجم الزمالك في المشاركة أمام الأهلي يوم السبت المقبل، بعدما استعاد الكثير من ثقته أمام غزل المحلة.

أحمد علي تألق في فوز الزمالك على غزل المحلة في دور الـ16 من كأس ، وسجل هدفا.

وقال علي بعد المباراة: "استعدت الثقة في توقيت مناسب جدا، قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من سباق المربع الذهبي للوصول إلى درع الدوري.

وتابع علي "كنت بحاجة لهذا اللقاء، كنت بحاجة أكثر لهذا الهدف، وسعيد للغاية بتوقيته".

وأتم "هدفي هو اللعب أساسيا أمام الأهلي، والاستمرار في خدمة الزمالك وقنص البطولات لهذا الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية