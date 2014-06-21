أحمد علي للأهلي: استعدت الثقة في الوقت المناسب

يأمل أحمد علي مهاجم الزمالك في المشاركة أمام الأهلي يوم السبت المقبل، بعدما استعاد الكثير من ثقته أمام غزل المحلة.

أحمد علي تألق في فوز الزمالك على غزل المحلة في دور الـ16 من كأس مصر، وسجل هدفا.

وقال علي بعد المباراة: "استعدت الثقة في توقيت مناسب جدا، قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من سباق المربع الذهبي للوصول إلى درع الدوري.

وتابع علي "كنت بحاجة لهذا اللقاء، كنت بحاجة أكثر لهذا الهدف، وسعيد للغاية بتوقيته".

وأتم "هدفي هو اللعب أساسيا أمام الأهلي، والاستمرار في خدمة الزمالك وقنص البطولات لهذا الفريق".