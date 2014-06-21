الصحة السعودية: يجب الالتزام بالشروط الصحية عند منح تأشيرات العمرة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اتخاذها المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتكثيف أنشطة وفعاليات التوعية الصحية وذلك استعدادًا لموسم العمرة.

وشددت الوزارة ـ فى بيان اليوم ـ على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتطعيمات التي سبق أن أعلنتها وتم إرسالها لسفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات الحج أو العمرة.

وأفاد مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أن على القادمين الي المملكة العربية السعودية لأداء العمرة التقيد بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار عدوى فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية مثل التقيد بالنظافة العامة كالحرص على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو المواد المطهرة خصوصا بعد السعال والعطاس واستخدام المناديل وتجنب ملامسة العينين والأنف باليد قدر الإمكان وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين بأعراض تنفسية.

ومن جانب آخر ، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة بالالتزام بالإرشادات الصحية والنصائح الطبية والقيود والاشتراطات التي تصدرها الوزارة حفاظا على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض والأوبئة المختلفة ، ومراجعة أقرب مركز صحي في المدن والمحافظات ، وكذلك المطارات عند وجود أي أعراض تنفسية كألم الحلق والرشح والكحة والحمى.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على تناول المأكولات والمشروبات النظيفة المعدة وفق معايير النظافة العامة لتجنب حالات التسمم الغذائي مع ضرورة أخذ الأدوية واللقاحات الضرورية ، وأكدت أنه لم يتم تسجيل أى اصابات جديدة بفيروس (كورونا).

كانت الوزارة قد أعلنت أمس عن اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التى أصيبت بالمرض إلى 706 حالة ، توفى منهم 290 مريضا ، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012 ، وبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 376 شخصا ، فيما لا تزال 40 حالة تحت العلاج.

أ ش أ