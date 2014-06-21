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وصول جثمان صحفى مصرى قُتل في سوريا أناء تغطية الانتخابات الرئاسية

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وصول جثمان صحفى مصرى قُتل في سوريا أناء تغطية الانتخابات الرئاسية وصول جثمان صحفى مصرى قُتل في سوريا أناء تغطية الانتخابات الرئاسية

الشهيد أحمد حسن

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت جثمان المصور الصحفى المصرى أحمد حسن عبد اللطيف “28 عامًا”، والذى لقي مصرعه أمس بمستشفى “تشرين” التابع للقوات المسلحة السورية إثر إصابته بطلق نارى بالرأس فى الرابع من يونيو الحالى أثناء تغطيته للانتخابات الرئاسية فى سوريا لصالح وكالة أنباء الصين الجديدة التى كان يعمل بها، وتقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد السيدة نفيسة مساء اليوم بعدها يتم دفنه بمقابر الأسرة.

ذكرت مصادر بالمطار أن حسن بدأ مسيرته الصحفية بالعمل فى قسم التصوير التلفزيونى بالمكتب الإقليمي لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، وقام بتغطية العديد من الأنشطة فى السودان وجنوب السودان وليبيا وتونس قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة فى سوريا.

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