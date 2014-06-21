المؤبد لـ 8 نشطاء بدمياط بتهمة حرق مكتب تابع للحرية والعدالة

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة في جلستها اليوم برئاسة المستشارالسيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ابراهيم العيسوي وأسامه السيد زبيب، وبحضور محمد عبد الغني وكيل النيابه وأمانه سر شعبان شمس الدين وعبد الحميد الألفي، بالحكم على 8 من النشطاء وهم محمد مصطفي شحاتة ومنذر معتز موسي وكريم رشدي دره ومحمد محمود المنجي وعبد الرحمن عادل زغلول ومحمد محمد رضوان ومحمد عرفة ومحمد طاهر عويضة بالسجن المؤبد في تهمة حرق مكتب المستشارون القانونيون لحزب الحرية والعدالة الزراع السياسي للإخوان المسلمين بدمياط.