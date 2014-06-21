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مصر تستقبل أول شحنة من العجول الحية قادمة من السودان

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مصر تستقبل أول شحنة من العجول الحية قادمة من السودان مصر تستقبل أول شحنة من العجول الحية قادمة من السودان

 أرشيفية

استقبل منفذ قسطل – حلفا البري ، جنوب مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، اليوم السبت أول رسالة حيوانية من العجول الحية القادمة من السودان والتى بلغت 100 رأس في إطار التشغيل التجريبى للمنفذ البرى الذى يربط بالسودان.

وقال نقيب البيطرين بأسوان الدكتور أحمد عبد الكريم، في تصريح مساء اليوم،  إن الرسالة القادمة من السودان ستخضع لكافة الاجراءات البيطرية اللازمة لضمان سلامتها للاستهلاك الأدمى في مصر حيث انه سيتم ذبحها فورا بالمجزر الآلى الموجود بالقرب من المنفذ.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، طالبت من إدارة المحاجرالبيطرية بالوجة القبلى بتشديد الرقابة على المنافذ الجنوبية قبل السماح بدخول الأبقار والجمال الحية من المنافذ الحدودية الجنوبية على الحدود المشتركة مع دولة السودان الشقيق حرصًا على سلامة الثروة الحيوانية الموجودة داخل مصر.

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