باحثون: الكشف عن سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

وجد باحثون فى جامعة بهونج كونج أن فيروس أنفلونزا الطيور (اتش7ان9) ربما يكون قادرا على الانتقال بين البشر، ليس فقط عن طريق الاتصال المباشر، لكن أيضا من خلال الهواء.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى تم استعراض نتائجها فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة أن ثلاثة قوارض -وهى الحيوان الرئيسى الذى يستخدم فى أبحاث الأنفلونزا البشرية- خالطت قوارض أخرى تم حقنها بفيروس (اتش7ان9) انتقل إليها المرض. وانتقلت العدوى لواحد من القوارض الثلاثة التى وضعت فى أقفاص مختلفة من خلال الهواء.

وقالت منظمة الصحة العالمية فيما سبق إنها لا تمتلك دليلا على انتقال الفيروس الذى أودى بحياة 36 شخصا فى الصين "بين البشر بشكل دائم".

وذكر فريق الدراسة الذى قاده يى جوان خبير أنفلونزا الطيور والأحياء الدقيقة "تشير النتائج إلى أنه لا يمكن إغفال احتمال تطور هذا الفيروس ليشكل الأساس لتهديد وبائى فى المستقبل".

كما وجدت الدراسة أن بعض الحيوانات لم تصب بالحمى أو غيرها من الأعراض السريرية مما يشير إلى إمكانية إصابة البشر دون أن تظهر عليهم الأعراض مما يصعب إمكانية رصد الفيروس ومكافحته.