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مباشر - #في_البرازيل .. الأرجنتين 0-0 إيران.. فريق ميسي يفلت من القاضية

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مباشر - #في_البرازيل .. الأرجنتين 0-0 إيران.. فريق ميسي يفلت من القاضية مباشر - #في_البرازيل .. الأرجنتين 0-0 إيران.. فريق ميسي يفلت من القاضية

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين أمام إيران في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

منتخب الأرجنتين يتألق في الهجوم بسرعات فائقة، أجويرو هدد مرمى الحارس بتصويبة قوية.

إيجوايين انفرد بحارس إيران، وميسي سدد كرة قوية، لكن كل الهجمات السابقة لم تتم بشكل مثالي ولم يأت منها أهداف.

إيران تدافع بشكل مميز ولهذا أنهت الشوط الأول بالتعادل السلبي.

المشكلة؟ ربما أن ميسي لم يتألق بعد.

في الشوط الثاني بدأ منتخب إيران يتقدم، يغامر، وكاد أن يسجل هدفا رائعا من كرة عرضية سددها ريزا بالرأس، لكن الحارس الأرجنتيني روميرو ردها بصعوبة.

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