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ما هى العوامل المؤدية للإصابة بالأورام؟

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ما هى العوامل المؤدية للإصابة بالأورام؟ ما هى العوامل المؤدية للإصابة بالأورام؟

مع انتشار معدلات الإصابة بالأورام السرطانية تزداد المخاوف من الأسباب وعوامل الخطورة التى تساعد فى رفع نسب الخطورة، فما هى تلك العوامل وهل تعتبر من الدول الأكثر إصابة بالأورام السرطانية.

يوضح لنا الدكتور ياسر عبد القادر مدير مركز قصر العينى لعلاج الأورام والطب النووى أنه تتعدد الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالأورام السرطانية بين عادات سيئة تمارس ومن بين عوامل الخطورة التى منها التدخين، الإدمان، قلة التمارين الرياضية، والأكل الدهنى غير صحى، زيادة الملح فى الطعام.

وتعد مصر هى ثانى أكبر الدول فى نسبة تعداد السكان فى منطقة البحر المتوسط، حيث بلغ سكانها فى 2010 و2012 تقرب من 90 مليونا، ويمثل الذكور 51% و48% نساء. و49% من سكان مصر تحت سن الخامسة عشرة سنة.

3.4% تزيد أعمارهم عن 60 سنة، يقطن 40% من السكان فى الضواحى والأرياف.

وتعد مصر من الدول الأكثر فى معدلات الإصابة بالأورام السرطانية ويطالب دكتور ياسر بضرورة وضع إحصاء لعدد المرضى بالسرطان فى مصر لتحديد الحجم الحقيقى للمرض ومواجهته.

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مصر 365

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