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مستشار الرئيس التشيكي يدعو السيسي لزيارة العاصمة براغ

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مستشار الرئيس التشيكي يدعو السيسي لزيارة العاصمة براغ مستشار الرئيس التشيكي يدعو السيسي لزيارة العاصمة براغ

رئيس التشيك

أجري المستشار السياسي للرئيس التشيكي،  هاينيك كمونيتشيك ، مباحثات اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري ، بحضور السفير التشيكي بالقاهرة بافل كافكا ، وذلك في مقر وزارة الخارجية .

وذكر البيان الذى وزعته السفارة التشيكية بالقاهرة ، أن كمونيتشيك هنأ شكري علي توليه منصب وزير الخارجية في المشكلة حديثًا وسلمه الخطاب الرسمي للتهنئة من قبل الرئيس التشيكي مليوش زيمان والذي وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح لزيارة براغ .

وأضاف أن كلا الجانبين تبادلا الآراء والرؤي حول الأوضاع الداخلية والقضايا الدولية من بينها المرحلة الانتقالية في والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والسياحة والقضايا الدولية مثل تطورات الأوضاع في العراق وسوريا ، مشيرا إلي أن كلا الجانبين أكدا علي أن العلاقات بين مصر والتشيك في مستوي جيد مع إمكانية تعزيزها أكثر في إطار التنمية الاقتصادية .

وأشار البيان إلي أنه من المقرر أن يلتقي كمونيتشيك خلال زيارته الحالية للقاهرة مع ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

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