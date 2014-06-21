وزير الخارجية المصري يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأسترالي

تلقى سامح شكري ، وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية أستراليا “جولي بيشوب” ، حيث قدمت له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية بالنسبة لهما.

وأضاف المتحدث، أن “شكري” استعرض مع الوزيرة الأسترالية رؤية مصر لعدد من الملفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التطورات الأخيرة ، حيث قدم الوزير شكري شرحاً لرؤية مصر لعدد من الملفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في جدة حول الأوضاع في العراق وسوريا.

من جانبها، أكدت الوزيرة الأسترالية أن بلادها تعول على الدور الهام الذى تلعبه مصر كعنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة.

أ ش أ