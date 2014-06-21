وزير الدفاع العراقي يبحث مع مساعد الخارجية الأمريكية الأوضاع الأمنية بالبلاد

بحث وزير الدفاع العراقي ، سعدون الدليمي مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، برت ماكوريك ، التطورات الأمنية الأخيرة في العراق.

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت ، أن “الدليمي” استقبل في مكتبه بمقر الوزارة المسؤول الامريكي وبحثا التطورات الأمنية الأخيرة وسبل تفعيل وتسريع التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، بحسب ما منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت اليوم أن أول دفعة من مستشاريها العسكريين سيصلون اليوم السبت إلى العراق وسيكون في مقدمة مهامهم تقييم قدرات القوات العراقية والتحضير لقدوم باقي الخبراء ، بحسب ما قاله المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي.

ومن المتوقع، أن يتمركز الطاقم الاستشاري الأمريكي المؤلف من 300 عنصر من نخبة قوات البحرية والجيش الأمريكي في العاصمة بغداد وشمال العراق.

أ ش أ