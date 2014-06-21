إبراهيموفيتش: المباراة النهائية بين البرازيل وإيطاليا..وستنتصر السامبا

رشح المهاجم السويدي زلتان إبراهيمو فيتش لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المنتخب البرازيلي; ليحزر كأس العالم كما أنه أشار إلى أن النهائي سيكون بين إيطاليا ومنتخب راقصي السامبا.

وتحدّث “إيبرا “عن البرازيل في لقاء تليفزيوني مع قناة “Bein sport”، قائلاً: “أظن أن البرازيل ستكون بطلة العالم وأتمني أن تلاقي إيطاليا في النهائي كما أنني أتمني بأن يؤدي أصدقائي الفرنسيين مباريات جيدة في المونديال لكن في النهائية ستتوج البرازيل باللق

واعتبر زلاتان أن خروج إسبانيا من البطولة هو شيئ مفاجئ قائلاً: “خروج إسبانيا يعتبر مفاجئاً، من الصعب أن تلعب في جنوب أميركا، أعتقد أن الفرق الأوروبية ستعاني كثيراً لأن الظروف صعبة جداً”.

وتحدث مهاجم باريس سان جيرمان عن المنتخب الإنجليزي: ” أعتقد أنهم وُضعوا في مجموعة صعبة، فإيطاليا منتخب قوي وأوروغواي كذلك، لم يلعبوا مع كوستاريكا لكنهم تقريباً خارج المسابقة”.

وأردف زلاتان قائلاً: “مباراتان صعبتان في البداية وأعتقد أنهم قدموا أداءاً جيداً لكن بعض التفاصيل أثرت عليهم”.