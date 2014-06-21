اختتام فعاليات قافلة “طب إسكندرية” الطبية بمحافظة الأقصر

اختتمت القافلة الطبية والجراحية التي تنظمها جمعية القادة الاجتماعيين بكلية طب الأسكندرية بمحافظة الأقصر اليوم، السبت، فعالياتها التي بدأت الأربعاء الماضي.

وأصدرت القافلة تقريرًا حول مجهوداتها تضمن اتفاقيات التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بمشاركة عدة جمعيات موزعة علي مستوي المحافظة.

واستقبلت القافلة نحو 4 آلاف حالة داخل مستشفيات الأقصر العام والبياضية المركزي ومركز الأمراض الصدرية بالأقصر.

وضمت القافلة عدد من أساتذة كلية طب الإسكندرية في كل التخصصات الطبية شملت الأمراض الباطنة والأطفال وأمراض القلب والأمراض الجلدية والنساء والتوليد والجراحة العامة وجراحات العظام والأنف والأذن والعيون والأسنان، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية المعملية اللازمة.

وقام الفريق الطبي بصرف الأدوية المجانية للمرضى، وأجري مسحًا طبيًا ميدانيًا، بالإضافة إلى برامج التوعية الصحية لأهالي المناطق التي زارتها القافلة، في مجال أمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والسكري والكبد، وفي ختام القافلة عقد مؤتمرًا طبيًا لعرض النتائج التي توصلت لها القافلة، وألقى أساتذة الكلية بعض المحاضرات العلمية لشرح الحديث فى سبل التشخيص والعلاج، وكذلك العمليات الجراحية الكبرى كجزء من برامج التعليم الطبي المستمر.

وحاضر في المؤتمر الطبي الذي عقد بقاعة مستشفي الأقصر الدولي عدد من الأطباء بجامعة الأسكندرية منهم الدكتور احمد القريعي والدكتور احمد عمرو عباسي والدكتور سامح مرسي عرب والدكتور اكرم عبد المنعم الدغيدي والدكتور هشام السيد البدن.