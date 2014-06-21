بالصور..استمرار الحملات الأمنية فى الإسكندرية لليوم التاسع لعودة الانضباط الأمنى

وأكد “عز الدين” على ضرورة التواجد الأمنى المستمر لشرطة المرافق و المتابعة الأمنية على الدوام لمنع افتراش الطريق العام مرة أخرى، كما وجه إدارة المرور إلى ضرورة التشديد على الالتزام بقانون المرور و إرتداء حزام الأمان و عدم التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى شن الحملات المستمرة لإزالة المواقف العشوائية و رفع كافة السيارات المخالفة، وذلك فضلاً عن قيام ضباط إدارة البحث الجنائى بدورهم فى توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى و ضبط كل ما يخل بالأمن العام و خاصة حالات التحرش الجنسى و التعامل مع كل أشكال الخروج عن القانون بكل حزم وحسم .

وشدد “عز الدين” على استمرار الحملات الانضباطية صباحاً و مساءً و أن لا أحد فوق القانون و لا مجال أمامنا سوى عودة الانضباط الأمنى بالشارع السكندرى، حيث أسفرت المجهودات عن رفع عدد 642 حالة إشغال طريق متنوعة و تنفيذ ثمانية قرارات بوقف أعمال بناء بدون ترخيص صادرة من الأحياء، و ضبط ثمانى معدات بناء بدون ترخيص و ضبط 783 مخالفة مرورية متنوعة و ضبط 39 دراجة نارية مخالفة .