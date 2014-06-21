شباب الأهلي يقودونه أمام المنيا

يعتمد الأهلي على الكثير من شبابه الصاعد في مواجهة المنيا في دور الـ16 من كأس مصر يوم الأحد.

ويفقد الأهلي العديد من نجومه للإصابة في مقدمتهم وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد ناجي "جدو".

وفي حال عبور الأهلي لمباراة المنيا سيواجه فريق الرجاء في دور الثمانية من المسابقة المحلية.

قائمة الأهلي:

شريف إكرامي، أحمد عادل، مسعد عوض، محمد نجيب، سعد سمير، عمرو أشرف، سيد معوض، أحمد شديد، مانجا، شبراوي، تريزيجيه، موسى يدان، عمرو ورده، رمضان صبحي، أحمد رؤوف، سيد حمدي، عمرو جمال، كريم بامبو، محمد حسن، ناصر ماهر