أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شباب الأهلي يقودونه أمام المنيا

Google+ Print
شباب الأهلي يقودونه أمام المنيا شباب الأهلي يقودونه أمام المنيا

يعتمد الأهلي على الكثير من شبابه الصاعد في مواجهة المنيا في دور الـ16 من كأس يوم الأحد.

ويفقد الأهلي العديد من نجومه للإصابة في مقدمتهم وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد ناجي "جدو".

وفي حال عبور الأهلي لمباراة المنيا سيواجه فريق الرجاء في دور الثمانية من المسابقة المحلية.

قائمة الأهلي:

شريف إكرامي، أحمد عادل، مسعد عوض، محمد نجيب، سعد سمير، عمرو أشرف، سيد معوض، أحمد شديد، مانجا، شبراوي، تريزيجيه، موسى يدان، عمرو ورده، رمضان صبحي، أحمد رؤوف، سيد حمدي، عمرو جمال، كريم بامبو، محمد حسن، ناصر ماهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية