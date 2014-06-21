ميدو يشيد بمستوى 3 لاعبين وناشئ

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بمستوى 3 لاعبين في فريقه بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1 في كأس مصر.

الزمالك فاز بهدفي أحمد علي ودومينيك دا سيلفا، ليتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المصرية.

وقال ميدو بعد المباراة: "أحمد سمير، إسلام عوض، وحمادة طلبة.. الثلاثي قدم مباراة ممتازة".

وكان الثلاثي قد ابتعد عن حسابات ميدو خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم قدرته على تطبيق تعليماته بحسب ما صرح به من قبل.

لكن ميدو استغل مباراة الكأس، وأعاد الثقة للثلاثي، وأثنى على مستواه بعد التأهل.

كذلك خص ميدو بالذكر المهاجم الصاعد محمد عبد المجيد، والذي دخل في الثلث ساعة الأخيرة من المباراة.

ميدو وصف اللاعب من قبل بأنه يشبه "ديفيد تريزيجيه" في طريقة اللعب، النجم الفرنسي المعتزل.