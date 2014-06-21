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ماسكيرانو يحتفل بالشمعة الـ100 في الأرجنتين

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ماسكيرانو يحتفل بالشمعة الـ100 في الأرجنتين ماسكيرانو يحتفل بالشمعة الـ100 في الأرجنتين

ربما تختلف مع قدراة خافيير ماسكيرانو الدفاعية ومدى جدوى مشاركته في الخط الخلفي، لكنك لا تمتلك إلا الإشادة بجهده وقوته والروح التي يلعب بها، وجعلته يصل للمباراة رقم 100 مع منتخب الأرجنتين.

يحتفل ماسكيرانو بالمباراة الدولية رقم 100 له بقميص منتخب راقصي التانجو خلال مباراة بلاده ضد إيران.

ويخوض ماسكيرانو المونديال الثالث في سجلاته، إذ شارك مع الأرجنتين في كأس العالم 2006 ثم في 2010.

وفي 2014، شارك ماسكي الذي جدد عقده مع برشلونة، أمام البوسنة، واختاره أليخاندرو سابيلا المدير الفني للأرجنتين ليدافع عن ألوان بلاده أمام إيران كذلك.

اللاعب صاحب الـ30 عاما، بدأ مسيرته مع منتخب الأرجنتين في 2004.

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