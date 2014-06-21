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تقرير - شابي ألونسو يعتزل دوليا.. واللاعب: علاقتي جيدة بالجميع

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تقرير - شابي ألونسو يعتزل دوليا.. واللاعب: علاقتي جيدة بالجميع تقرير - شابي ألونسو يعتزل دوليا.. واللاعب: علاقتي جيدة بالجميع

بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت للاعب، فإن شابي ألونسو نجم ريال مدريد يدرس قرارا بالاعتزال دوليا والاكتفاء بالفترة الماضية من تمثيل إسبانيا.

لاعب ليفربول السابق يتمم الـ33 في غضون شهور، وقد شعر بحسب صحيفة ماركا أن الوقت قد حان للاعتزال دوليا.

صحيفة ديلي تيليجراف أيضا نقلت عبر مصادرها أن اللاعب يعتبر وصوله لـ100 مباراة دولية أمرا كافيا للغاية.

منتخب إسبانيا فاز مع شابي ألونسو بكأس أمم أوروبا 2008، بكأس العالم 2010، بيورو 2012.

الأزمة

وفي 2014 مر ألونسو بأزمتين كبيرتين، الأولى هي خروج إسبانيا من كأس العالم من مرحلة المجموعات.

والأزمة الثانية جاءت حين قال إن لاعبي فريقه افتقروا للروح القتالية اللازمة للفوز.

هذا التصريح جعل لاعبو إسبانيا يردون بأن كلمات شابي خاطئة وتحدثت الكثير من وسائل الإعلام الإسبانية عن وجود خلافات داخل الفريق بسبب تصريحات نجم ريال مدريد المظفر بدوري أبطال أوروبا.

لا مشكلة

ورد ألونسو في تصريحات لصحيفة ماركا "علاقتي بجميع اللاعبين طيبة، لا يوجد ما يدعو لانتقاد وحدة الفريق".

وتابع "الأجواء في طيبة، ما حدث قد حدث، ستحدث بعض التغييرات بلا شك، لكن لا تنسوا أن هذا الفريق فاز بالكثير من أجل الجماهير".

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فيديو اليوم السابع

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