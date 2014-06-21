حبس متحرش سنة وغرامة 3 آلاف جنيه لتصويره جسد امرأة نائمة في أتوبيس

قضت محكمة جنح الشرابية، السبت، على «كهربائي»، متهم بالتحرش بسيدة في أتوبيس نقل عام، بالسجن المشدد سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 3 آلاف جنيه.

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، حيث فوجىء عدد من ركاب أتوبيس نقل عام بقيام رجل بتصوير سيدة بالهاتف المحمول أثناء نومها، وقاموا باقتياده إلى قسم شرطة الشرابية.

واعترف المتهم أمام رجال القسم بقيامه بتصوير السيدة في الأتوبيس، وبفحص هاتفه تبين أن المتهم صور أجزاء من جسد المجني عليها أثناء غفلتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتاد ركوب وسائل النقل لتصوير الفتيات، وعثر على ذاكرة هاتفه المحمول على مئات الصور لفتيات، وأحيل إلى النيابة.

وأحال النائب العام الأسبوع الماضي 13 متهما في حوادث التحرش التي وقعت في ميدان التحرير أثناء تنصيب عبد الرئيس الفتاح السيسي للمحاكمة الجنائية العاجلة.