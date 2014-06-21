الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته: دعوات المقاطعة ليس لها تأثير على الانتخابات

قال الرئيس الموريتاني، المنتهية ولايته، محمد ولد عبدالعزيز، إن دعوة بعض قوي المعارضة الموريتانية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي تجرى جولتها الأولي، السبت، هو تعبير عن رفض هؤلاء الأشخاص لكل ما هو «شفاف ونزيه»، حسب قوله.

وأضاف ولد عبدالعزيز، في تصريحات للصحفيين أثناء الإدلاء بصوته: «هناك أحزاب صورية تدعو للمقاطعة، لكنني متأكد أن الشعب لن يستجيب لها».

وأعرب عن ثقته من أن جميع الموريتانيين سيشاركون في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الحجم الكبير لمشاركة المواطنين في الدعاية انتخابية يُؤشر على أن المشاركة ستكون مرتفعة، حسب قوله.

وفتحت مراكز الاقتراع بموريتانيا أبوابها، صباح السبت، أمام الناخبين في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد الناخبين المدنيين مليون و328 ألفا، فيما أدلي، الجمعة، أفراد الجيش والشرطة في موريتانيا، بأصواتهم في الانتخابات.

ويلاحظ أن الإقبال على التصويت ظل ضعيفا لا سيما في المدن الكبرى خاصة نواكشوط وكيفه وكيهيدي، قياسا بمستوي الإقبال في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، التي جرت 2013.