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مظاهرة في كابول احتجاجًا على تزوير الانتخابات الرئاسية

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تظاهر أكثر من ألف أفغاني، السبت، في كابول احتجاجا على التزوير في الانتخابات الرئاسية الذي ندد به المرشح الذي فاز في الدورة الأولى، عبدالله عبدالله.

وسارت مواكب عدة في شوارع كابول، حتى ظهر السبت، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «سندافع عن أصواتنا حتى آخر قطرة دم».

والتقت المواكب لاحقا في شمال المدينة قرب المطار قبل أن تتفرق من دون .

وتأتي هذه المظاهرات، التي تجري تحت مراقبة مشددة من قوات الأمن، وسط أزمة سياسية حادة بعد دورة ثانية من الاقتراع الرئاسية اعتبرها المجتمع الدولي ناجحة.

وتشكل هذه الانتخابات حدثا أساسيا في تاريخ البلاد بعد 12 عاما على تولي حامد كرزاي الحكم منذ الإطاحة بنظام «طالبان»، في 2001، ومن المفترض أن تتم هذه العملية الانتقالية إلى رئيس منتخب جديد، بينما ستنهي قوات حلف «الناتو» انسحابها من البلاد بحلول نهاية 2014.

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