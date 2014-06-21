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البرلمان العربي يدين«تفجير سهل البقاع» ويدعو اللبنانيين لتجنب الصراعات

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أدان رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزا أمنيا بمنطقة البقاع، «ضهر البيدر»، وأدى إلى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح من القوات الأمن والمدنيين.

وأكد «الجروان» أن «مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لا تخدم سوى مخططات خارجية خبيثة ترمي لزعزعة أمن البلاد وصدها عن النمو والتقدم والازدهار بإشعال الفتنة وضرب الوحدة الوطنية اللبنانية بين جميع الفرقاء السياسيين وجميع أطياف ومذاهب الشعب اللبناني».

ودعا رئيس البرلمان العربي «جميع مكونات الشعب اللبناني إلى التحلي بالحكمة والتزام الهدوء والتضامن من أجل دحر الإرهاب، ومنعه من تحقيق أهدافه الخبيثة، وتجنب الإنزلاق نحو صراعات وفتن والعمل على تقوية الوحدة الوطنية لتمكين لبنان من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بسلام».

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