حبس اثنين في فرنسا إثر الاشتباه في «انتمائهما إلى خلية جهادية»

اتهم رجلان، وأودعا السجن، مساء الجمعة، في فرنسا، على إثر الاشتباه في انهما ينتميان إلى خلية «جهادية» وتوجها إلى سوريا من منطقة نيم في الجنوب، كما أفاد مصدر قضائي.

وتوجه الرجلان إلى سوريا للقتال هناك في صفوف «الجهاديين» ضد نظام الرئيس السوري، بشار الاسد.

ووجهت إلى امرأة التهمة نفسها وهي «الانتماء إلى عصابة أشرار بهدف التحضير لأعمال إرهابية»، ووضعت تحت الرقابة القضائية، كما أضاف المصدر نفسه.

وتوجه مئات الأشخاص إنطلاقا من فرنسا إلى سوريا أوهم يعتزمون القيام بذلك للانضمام إلى صفوف «الجهاديين» في «جبهة النصرة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش».