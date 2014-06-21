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«لافروف»: روسيا قلقة إزاء «تصعيد» القوات الأوكرانية عملياتها العسكرية

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الذي يزور ، السبت، أن بلاده قلقه إزاء «تصعيد» القوات الأوكرانية عملياتها العسكرية رغم إعلان كييف خطة سلام، ووقف إطلاق النار من جانب واحد.

وصرح «لافروف» بأن «تصعيد عملية مكافحة الإرهاب المفترضة من قبل أوكرانيا بشكل متواز مع عرض عملية سلام امر يثير القلق».

وأضاف الوزير الروسي أن «الأراضي الروسية تعرضت لقصف ووقعت إصابات وأضرار في الاراضي الروسية، ولا نعرف مصير الذين أصيبوا بقذائف الهاون».

واعتبر «لافروف» أن خطة السلام التي عرضها الرئيس بيترو بوروشنكو تفتقد «إلى عنصر أساسي، إلى مفاوضات، وتختلف اختلافا جذريا عن إعلان 17 إبريل، في جنيف، الذي دعمه شركاؤنا الغربيون والسلطات الأوكرانية، شفهيا على الأقل، ووقعوه».

وتنص هذه الخطة المؤلفة من 15 نقطة على «إنهاء الاحتلال غير الشرعي» لمباني الإدارة الإقليمية في دونيتسك ولوجانسك، التي يسيطر عليها المتمردون، وتنظيم انتخابات نيابية محلية وإعداد برنامج لاستحداث فرص عمل في المنطقة.

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