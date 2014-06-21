روسيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق وزير الداخلية الأوكراني

أصدرت لجنة التحقيق الروسية، السبت، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الداخلية الأوكراني، أرسين افاكوف، ورجل الأعمال، إيجور كولومويسكي، حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، لـ«تورطهما في استخدام أسلحة وأساليب حربية محظورة».

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم اللجنة الروسية، فلاديمير ماركين، قوله: «المسؤولون الأوكرانيون متورطون أيضا في أعمال قتل وخطف وعرقلة العمل الصحفي وغيرها من الجرائم».

وأفاد المتحدث بأن المذكرة تم إرسالها إلى إدارة الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية وأيضا الإنتربول الدولي.

وأوضح المتحدث أن التحقيق في هذه القضايا الجنائية يعمل عليه أكثر من 40 محققا يقومون باستجواب القادمين من المناطق الجنوب شرقية من أوكرانيا حيث تم أخذ أقوال ألفين و400 شاهد، ألف و470 منهم ضحايا جرائم، بينهم 280 طفلا.

ووفقا للناطق، يتخذ التحقيق خطوات للعثور على جميع مرتكبي هذه الجرائم بمن فيهم القادة العسكريون الأوكرانيون الذين قاموا «بشن عملية أمنية ضد السكان المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا، لاستهداف معاقل المتمردين الموالين لروسيا».