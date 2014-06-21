بعد 117 عامًا.. بريطاني يعيد إلي نيجريا قطعتين أثريتين كان جده قد سرقهما

أعاد البريطاني الدكتور مارك ووكر إلى متحف (أوبا) بمدينة (بنين) جنوب غرب نيجيريا، قطعتين أثريتين ثمينتين من البرونز كان جده قد سرقهما من منطقة (أوبا) منذ 117 عاما.

وذكرت مصادر بهيئة الآثار النيجيرية، اليوم، أن القطعة الأولي علي شكل طائر بمنقار طويل والثانية علي شكل جرس ضخم ، مشيرًة إلي أن القطعتين تم سرقتهما عام 1897 من قبل النقيب فيليب ووكر الذي استعمرت بلاده نيجيريا في ذلك الوقت.

وحث ووكر- خلال حفل تكريم له علي إعادة القطعتين – الجنود الذين حاربوا في المنطقة أثناء الاستعمار البريطاني لنيجيريا والذين لديهم آثار مشابهة ، علي إعادتها إلي المتاحف النيجيرية.

أ ش أ