«مايكروسوفت» تطور سروالا يشحن الهواتف لاسلكيًا‎ بـ340 دولارا

تعمل شركة مايكروسوفت هذه الأيام على إطلاق سروال جديد متطور، يُمكّن صاحبه من شحن هاتفه الذكي لاسلكيًا أثناء التنقل أو المشي في الشارع، وذلك بالتعاون مع مصمم الأزياء الإنجليزي المعروف أدريان سوفاج، حيث تم عرض عينة من هذه السراويل تزامنًا مع عرض الأزياء الذي عقد في لندن امس.

وفي بيان صحفي له، ذكر سوفاج أنه بدأ العمل على مشروعه الجديد منذ ستةِ أشهرٍ تقريبًا؛ سعيًا منه إلى تحقيق طفرة نوعية في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، خاصةً وأن الهواتف المحمولة تُعتبر أحد أهم الأجهزة المحمولة التي لا يستطيع أي مستخدم الإستغناء عنها.

أما بالنسبة لطريقة صنع هذا السروال، فهو يتكون بشكلٍ أساسي من لوحةِ الشحن اللاسلكية القابلة للحمل DC-50، التي تم تصنيعها من قِبل شركة نوكيا الفنلندية، وهي عبارة عن قاعدة بطارية محمولة تدعم الشحن اللاسلكي إذا كان الهاتف يوفّر هذه الميزة. ومن المُقرَّر أن يبدأ بيع السراويل قريبًا عبر متجر أمازون مقابل 340 دولار أمريكي أو نحو ذلك.