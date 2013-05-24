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تجمهر طلاب المنوفية أمام المدينة الجامعية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

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تجمهر طلاب المنوفية أمام المدينة الجامعية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء تجمهر طلاب المنوفية أمام المدينة الجامعية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

تجمهر 50 طالب  من طلاب جامعة المنوفية، أمام أبواب المدينة الجامعية، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء المستمر .

تلقى اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد تجمهر عدد من طلاب الجامعة أمام المدينة الجامعية .

وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن الطلاب تجمهروا أمام بوابات المدينة الجامعية بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، مؤكدين أن انقطاع التيار يعطلهم ويعوقهم عن المذكرة رغم أنهم فى نهاية العام ويحتاجون لتكثيف المذاكرة والمراجعة.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2987 إدارى المركز.

 

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