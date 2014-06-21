آثار الحكيم في المحكمة: رامز خدعني وصوّر «نصي التحتاني» بـ10 كاميرات

قررت محكمة القضاء الإداري عقد جلسة خاصة، الثلاثاء المقبل، لنظر الدعوى التي أقامتها الفنانة آثار الحكيم، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بصفه عاجلة بوقف برنامج «رامز قرش البحر».

وحضرت آثار الحكيم، السبت، إلى المحكمة في أولى جلسات الدعوى وقالت لرئيس المحكمة: «تخيل لو زوجة حضرتك في نفس موقفى ببرنامج رامز جلال ماذا ستفعل»، فرد عليها القاضى ضاحكا: «وليه زوجتى حتى لو أنا نفسى مش شرط زوجتى»، فردت عليه: «لا يا فندم السيدات لهم حرمات، ورأيت بعينى بنت تختفى أمام عينى، وبنت سمكة القرش تأكلها وتطلع رجليها مقطوعة أمام عينى».

وأضافت: «بعد هذا الترويع، ويقوم المصور غير الشريف بتخويفى بأننا سنموت من الكهرباء، لكى أقوم بالقفز فى الماء، من أجل 10 كاميرات يصوروا نصى التحتانى، يبقى ده عيب، دى ولا نخوة ولا رجولة ولا شهامة».

وقالت «آثار»: «ما يقال إننى قدمت البلاغ ضد البرنامج لأسباب مادية للمطالبة بملايين الجنيهات غير صحيح، ولا شىء يساوى الإساءة لكرامتي ومشاعري»، وتابعت: «رامز يجلب بعض أصدقائه إلى البرنامج وهم على علم بالمقلب، ويمثلون أمام الشاشة لخداع الناس ولكنه قام بخداعي بالمقلب لأنه يعلم أنني لدى مصداقية عند المشاهدين».

وقررت المحكمة في نهاية جلستها تأجيل نظر الدعوي الثلاثاء المقبل في جلسة خاصة للاطلاع والرد على الدعوى.