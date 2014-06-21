بالصور .. مباحث شبين القناطر تضبط 6 عاطلين خلال حملة أمنية بالجعافرة

ألقى ضباط مباحث شبين القناطر القبض على 6 عاطلين خلال حملة أمنية بقرية الجعافرة بشبين القناطر.

وتلقى اللواء محمود يسري إخطارًا بالواقعة، من مأمور مركز شبين القناطر بضبط كل من “حمادة . س . ا .م” 53 سنة عاطل و”سيد . ف . ح . سليم” 33 سنة عاطل و “سامح .ع . ر. ع” 35 سنة عاطل و”رمضان .ع 46 سنة” عاطل و”سعيد .ع . ف. ا.ع” 45 سنة عاطل، و”صبحى .م .ف .ا” 30 سنة عاطل وبحوزة الأول سلاح ناري فرد روسي وعدد 6 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جم ومبلغ مالي 710 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم.