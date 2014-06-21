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بالصور .. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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بالصور .. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالصور .. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد كمال مدير أمن قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالحميدات التابعة لمدينة قنا وقرية الترامسة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ ومدير أمن قنا بمتابعة تنفيذ إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والواقعة علي مساحة فدان عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بالحميدات بندر قنا وصادر لها قرارات إزالة.

كما تمت إزالة 35 حالة تعدي على 34 فدان و20 قيراط أرض أملاك الدولة عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بالظهير الصحراوي لقرية الترامسة، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعدي على4 فدان أرض أثرية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم إزالة جميع التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمنافع العامة مع اتخاذ الاجرءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تعد بداية طبيعية عقب عودة هيبة الدولة من جديد وعلى جميع المواطنين احترام كل القواعد والقوانين المنظمة للبناء على كل الأراضي، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.

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