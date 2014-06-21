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روسيا تلاحق وزير الداخلية الأوكرانى عبر الانتربول

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روسيا تلاحق وزير الداخلية الأوكرانى عبر الانتربول روسيا تلاحق وزير الداخلية الأوكرانى عبر الانتربول

جانب من اشتباكات اوكرانيا -أرشيفية

 

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها إصدرت مذكرة بحث دولية بحق كل من وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف ورجل الأعمال، محافظ مقاطعة دنيبروبيتروفسك ايغور كولومويسكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق فلاديمير، بحسب ما ذكرته وكالة ايتار تاس، إنه “في إطار القضية الجنائية حول استخدام وسائل وأساليب محرمة في الحرب، والقتل وعرقلة النشاط المهني للصحفيين واختطاف الناس، أصدر محققو لجنة التحقيق مذكرة بحث بحق كل من أرسين أفاكوف وإيغور كولومينسكي”.

وأكد ماركين أنه أفاكوف وكولومويسكي وضعا على قائمة الملاحقين دوليا، التي تسري في كل الدول الأعضاء في الانتربول.

 

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