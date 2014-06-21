أبو الخير: الاحتفال بمئوية الاتحاد السكندري رسالة علي استقرار البلاد

قال عمرو أبو الخير، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة السلة، إن إقامة بطولة الاتحاد السكندرى – التى ينظمها الاتحاد ضمن احتفالات المئوية – فى ذلك التوقيت هى خير رسالة للعالم على استقرار البلاد .

وأضاف ” إن مشاركة الفرق والمنتخبات العربية فى ذلك العرس الرياضى يساعد على نقل صورة وانطباع جيد لتنشيط السياحة فى مصر من خلال الرياضة”.

> واعتبر أبو الخير الاتحاد السكندرى من أقوى الفرق المشاركة بالبطولة خاصة وأن لاعبى زعيم الثغر هم القوام الأساسى للمنتخب المصرى ، مشيرا إلى أن البطولة هى خير إعداد للفرق والمنتخبات المشاركة بعد نهاية الموسم.

يشارك فى البطولة منتخبات الأردن والكويت وأنجولا وتونس ومصر بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى منظم البطولة التى تقام على ملعب الصالة المغطاة بالنادى الاخضر فى التفرة من 21-26 يونيو الجارى.

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