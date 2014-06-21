بوتين يأمر بوضع قوات المنطقة العسكرية المركزية فى “حالة تأهب قتالى”

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بوضع القوات الروسية وسط البلاد في “حالة تأهب قتالي”.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، في اجتماع بوزارة الدفاع الروسية: ” إن الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية أمر بإجراء اختبار مفاجئ وشامل لجهوزية قوات المنطقة العسكرية المركزية ( الوسطى ) في روسيا”.

وأضاف الجنرال شويجو : ” أنه حسب تعليمات الرئيس الروسي تم إعلان حالة التأهب التام ابتداء من صباح اليوم السبت لقوات المنطقة العسكرية المركزية” ، موضحا أن إجراءات الاختبار والتفقد ستستمر حتى 28 يونيو الجاري ” . وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الاختباراتستشمل أكثر من 65 ألف عسكري ، وستشارك في فعالياتها أكثر من 180 طائرة حربية وحوالي 60 مروحية، ونحو 5500 قطعة من السلاح والعتاد.

وقال الوزير ” إنه سيتم نقل الفرقة الـ98 للمظليين لمسافة 1500 كيلومتر من موقع مرابطتها الدائمة في مقاطعة إيفانوفو إلى مقاطعة تشيليابينسك لإنزالها في ميدان “تشيباركول” جوا بالمظلات”.

أ ش أ