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بوتين يأمر بوضع قوات المنطقة العسكرية المركزية فى “حالة تأهب قتالى”

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بوتين يأمر بوضع قوات المنطقة العسكرية المركزية فى “حالة تأهب قتالى” بوتين يأمر بوضع قوات المنطقة العسكرية المركزية فى “حالة تأهب قتالى”

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بوضع القوات الروسية وسط البلاد في “حالة تأهب قتالي”.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، في اجتماع بوزارة الدفاع الروسية: ” إن الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية أمر بإجراء اختبار مفاجئ وشامل لجهوزية قوات المنطقة العسكرية المركزية ( الوسطى ) في روسيا”.

وأضاف الجنرال شويجو : ” أنه حسب تعليمات الرئيس الروسي تم إعلان حالة التأهب التام ابتداء من صباح اليوم السبت لقوات المنطقة العسكرية المركزية” ، موضحا أن إجراءات الاختبار والتفقد ستستمر حتى 28 يونيو الجاري ” . وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الاختباراتستشمل أكثر من 65 ألف عسكري ، وستشارك في فعالياتها أكثر من 180 طائرة حربية وحوالي 60 مروحية، ونحو 5500 قطعة من السلاح والعتاد.

وقال الوزير ” إنه سيتم نقل الفرقة الـ98 للمظليين لمسافة 1500 كيلومتر من موقع مرابطتها الدائمة في مقاطعة إيفانوفو إلى مقاطعة تشيليابينسك لإنزالها في ميدان “تشيباركول” جوا بالمظلات”.

أ ش أ

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