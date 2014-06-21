انتهت - الزمالك 2-1 غزل المحلة .. الفريق الأبيض يمر

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ق81) الآن المباراة اشتعلت. هدف جميل للمحلة من تصويبة أرضية ممتازة سكنت مرمى جنش.

مع الدقيقة 60، دفع ميدو بالمهاجم الصاعد محمد عبد المجيد، والذي وصفه في حوار تلفزيوني بـ"ديفيد تريزيجيه" الزمالك.

ق58) حازم إمام عداء.. ركض مسافة غير قصيرة بسرعة ممتازة حتى وصل للكرة واقتنصها لينفرد بمرمى المحلة، لكن تصويبته لم تكن متقنة فضاع الهدف الثالث على الزمالك.

مع بداية الشوط الثاني، حازم إمام يدخل في موقع مؤمن زكريا.. يبدو أن الزمالك يرغب في استغلال المساحات خلف ظهيري جنب المحلة، إذ لا محالة سيندفعان في الشوط الثاني.

ق45: دومينيك يسجل ركلة الجزاء على يمين حارس المحلة حصل عليها أحمد علي

ق33: أحمد علي يسجل الهدف الأول برأسية رائعة بعد عرضية عبد الشافي

ق15: انطلاقة من حسام عرفات وانفراد بجنش، يسدد ولكن جنش يتألق ويصدها

- أخر مباراة جمعت الفريقين فاز الزمالك 6-1.

- غزل المحلة فاز مرتين على الزمالك في آخر ست مباريات.