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بالفيديو .. الزمالك ' المعدل ' يتأهل لربع نهائي الكأس قبل مواجهة الأهلي

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بالفيديو .. الزمالك ' المعدل ' يتأهل لربع نهائي الكأس قبل مواجهة الأهلي بالفيديو .. الزمالك ' المعدل ' يتأهل لربع نهائي الكأس قبل مواجهة الأهلي

تأهل الزمالك لربع نهائي كأس بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين لهدف يوم السبت في دور الـ16.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في افتتاح الدورة الرباعية يوم السبت المقبل لحسم لقب الدوري الممتاز.

ولعب الزمالك مواجهة المحلة بأسماء عادت للتشكيل منذ فترة طويلة أبرزهم محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد سمير وحمادة طلبة وإسلام عوض.

افتتح أحمد علي التسجيل في الدقيقة 33 برأسية رائعة من عرضية محمد عبد الشافي.

وحصل علي على ركلة جزاء في الدقيقة 45 من عرقلة مدافع المحلة، سجل منها دومينيك دا سيلفا الثاني.

وشهدت المباراة خروج مبكر لمصطفى فتحي بعد نصف ساعة ودخول يوسف أوباما.

وقبل هدف الزمالك الأول، حول أحمد سمير كرة عرضية بالرأس رائعة ارتطمت في العارضة وردت للملعب وضاع أول أهدافه في ولاية أحمد حسام "ميدو". (شاهد الفرصة)

وفي الشوط الثاني، دفع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بمحمد عبد المجيد المدافع الشاب الجديد وقدم أداء جيد.

وخطف المحلة هدفا بتصويبة ممتازة من معتز محروس في الدقيقة 82 سكنت شباك محمود عبد الرحيم "جنش".

بتلك النتيجة يواجه الزمالك حرس الحدود في دور الثمانية بعد فوزه على إنبي بركلات الترجيح.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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