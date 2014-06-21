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«الإفتاء الجزائرى» تتحدى قرار الحكومة.. و تُحرم صعق الدجاج قبل ذبحه

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«الإفتاء الجزائرى» تتحدى قرار الحكومة.. و تُحرم صعق الدجاج قبل ذبحه «الإفتاء الجزائرى» تتحدى قرار الحكومة.. و تُحرم صعق الدجاج قبل ذبحه

أرشيفية

 

أفتى مجلس الإفتاء في الجزائر بعدم جواز “تدويخ” الدجاج قبل ذبحه، على خلفية قرار حكومي صدر قبل شهر يسمح بصعق الدجاج قبل القيام بعملية الذبح.

وأصدر المجلس توصية بخصوص مسألة ذبح الحيوانات وصرعها باستعمال طريقة الصعق، وشدد على “ضمان التفتيش والتحقيق في طريقة الذبح على مستوى المذابح وتكوين الجزارين وفق ما تنص عليه المبادئ الإسلامية”.

يأتي هذا بعد أن أثار قرار أصدرته وزارة التجارة يسمح بالصعق الكهربائي للدجاج والمواشي قبل ذبحها جدلاً فقهياً وإعلامياً في الجزائر، حيث اعتبرته بعض المراجع الدينية قراراً يخرج عن تعاليم الشريعة الإسلامية، على أساس أن صعق الدجاج قد يؤدي إلى موته ويحوله إلى جيفة لا يحل أكلها.

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