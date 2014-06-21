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«العفو الدولية» تطالب بإلغاء أحكام إعدام الإخوان وتهاجم القضاء المصري:فقد نزاهته

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«العفو الدولية» تطالب بإلغاء أحكام إعدام الإخوان وتهاجم القضاء المصري:فقد نزاهته «العفو الدولية» تطالب بإلغاء أحكام إعدام الإخوان وتهاجم القضاء المصري:فقد نزاهته

أهالى المحكوم عليهم بالإعدام – أرشيفية

طالبت منظمة العفو الدولية، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصا من عناصر تنظيم الإخوان، ومن بينهم المرشد محمد بديع.

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي،بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، إنه على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تامر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام”.

وأضافت حاج صحراوي، أن حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين، مشيرة إلى أن النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما آلاف المعارضين محتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في ”.

 

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