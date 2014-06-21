“التموين” تتبنى خطة لرفع معدل الأداء للجمعيات الاستهلاكية ببورسعيد

أكدت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، بأن هناك تعليمات صدرت من اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، بشأن رفع أداء الخدمات التي تقدمها الجمعيات الاستهلاكية للمواطنين، وتنويع السلع الموجودة بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية واليومية للمواطن.

وأضاف بأنه سوف يتم تطوير عدد من المجمعات الاستهلاكية كمرحلة اولي من خلال إجراءات منها: مخاطبة الشركات المنتجة للسلع المرغوبة لدى جمهور المستهلك وكذا جهاز الخدمة بالقوات المسلحة، وتطوير تلك المجمعات من حيث العمالة وإمدادها بالمستلزمات اللازمة من الثلاجات والمبردات، وتطوير المعروض من السلع من حيث التنوع والشمول بما يتناسب مع رغبات المستهلكين والعمل على مكافحة السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.