مظهر شاهين : اختطاف الجنود محاولة لغرس تنظيم القاعدة بسيناء

اعتبر الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم اختطاف الجنود السبعة بمثابة دليل على افتقاد الأمن فى سيناء مشيرا إلى أنها خطة ممنهجة لانشاء فرع لتنظيم القاعدة فى سيناء بهدف غرس الجيش المصرى فى مواجهات عسكرية.وحذر خطيب مسجد عمر مكرم ؟ فى خطبة الجمعة – من استمرار التدهور الأمنى فى سيناء وحالة الغضب لدى المواطن المصرى تجاه العمليات الارهابية الاخيرة..متسائلا فى الوقت نفسه دعوة بعض التيارات السياسية لتطبيق حد الحرابة وتجاهلها اختطاف الجنود ومعاقبة خاطفيهم.

وجدد شاهين تأكيده أن الثورة لم تحقق مطالبها حتى الآن ولم يستفيد منها غير فصيل سياسى واحد. على سياق متصل ، أنتقد جمعة محمد على خطيب ميدان التحرير سياسات الاخوان المسلمين متهما أياهم بالسعى الدائم للتمكين من مفاصل الدولة..مشيرا فى الوقت نفسه دعمه حركة تمرد والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة