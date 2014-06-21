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مواطنون يحتجون على توصيل الصرف الصحي لقرية مجاورة دون أن يستفيدوا به

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مواطنون يحتجون على توصيل الصرف الصحي لقرية مجاورة دون أن يستفيدوا به مواطنون يحتجون على توصيل الصرف الصحي لقرية مجاورة دون أن يستفيدوا به

أرشيف

أصيب، السبت، أربعة مواطنين بحالات اختناق، بعد قيام أجهزة الأمن بمحافظة قنا بتفرقة عشرات المتظاهرين من أهالى قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، باستخدام القنابل المسيلة للدموع عقب تجمهرهم بالقرية احتجاجا على توصيل مشروع الصرف الصحى للقرية المجاورة لقريتهم، دون استفادة قريتهم من المشروع.

ومن جانبه أكد محمد صلاح، أحد أهالى قرية الخطارة ، رفض الأهالى بالقرية قيام شركة المياه والصرف الصحى بالحفر بالقرية، وذلك لتوصيل مشروع الصرف الصحى لقرية طوخ المجاورة لقريتهم، نتيجة لرفض المسئولين بالشركة توصيل مشروع الصرف الصحي لقرية الخطارة،مشيرا الى أن الشركة سوف تقوم بعملية الحفر لتمرر مشروع الصرف الصحى للقرية المجاورة لقريتهم دون استفادة قريتهم من المشروع،موضحا  أن فى ذلك ظلم لأهالى القرية الذين يعانون من عدم وجود مشروع صرف صحى يخدم المواطنين.

 

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